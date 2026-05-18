Модный кабан с ирокезом поселился в лесу под Петербургом

Кабан-неформал уже достаточно взрослый, чтобы жить отдельно. Фото: Павел Глазков/«Каждой твари по паре»

Кабана-панка заметили в лесу под Петербургом - модный самец носит на спине шерсть, похожую на ирокез. Но самки, которые заправляют стадом, уже решают, как изгнать неформала. Необычную историю из лесного мира рассказал биолог Павел Глазков в своем telegram-канале «Каждой твари по паре».

- Первым на поляне появился молодой самец с характерной полосой шерсти на спине, похожей на ирокез. Пока что он держится вместе с остальными, но уже через несколько дней самки выгонят его, - написал Глазков. Стадо кабанов сняли во Всеволожском районе.

У кабанов царит жесткий матриархат. Основой стада является семья - самка с ее разновозрастными детьми. Сыновей самки терпят только до двухлетнего возраста, а потом изгоняют. Молодому кабану-бунтарю, судя по всему, как раз исполнилось два года.

Взрослые самцы, которых называют секачами, живут поодиночке. Присоединяются к стаду они только в брачный период, в ноябре-декабре, чтобы продолжить род. В это время наступает двойное управление: со стороны секача и самки-лидера. Самцы становятся очень агрессивными.

К началу гона у них на лопатках образуется мозолистое уплотнение - калкан. Его толщина достигает трех сантиметров. Калкан настолько крепок, что не пробивается даже пулей. Эти природные «доспехи» защищают секача от острых клыков соперников. Самый сильный самец может удерживать господство над всем стадом, пока не уйдет искать других самок.