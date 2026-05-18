Правоохранители задержали мужчину, который организовал подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков в особо крупном размере. Всю продукцию он планировал продать.

- При обыске оперативники нашли также почти килограмм других запрещенных веществ. Кроме того, из квартиры и подсобных помещений изъяли профессиональное химическое оборудование, колбы, весы, а также реактивы и прекурсоры, необходимые для синтеза. Все это «химик» заказывал через интернет, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Следственная служба УФСБ возбудила уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Сейчас проводятся дальнейшие следственные действия, выясняются все обстоятельства преступления и возможные сообщники задержанного.