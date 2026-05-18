Петербуржец пытался зубами перекусить провода мотоцикла, чтобы угнать его

Молодой угонщик пытался перекусить провода чужого мотоцикла на юго-западе Петербурга. Пересмотрев боевиков, он надеялся таким способом завести его, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

По версии дознания, ночью 14 ноября 2024 года 24-летний парень угнал со двора дома на улице Маршала Захарова красный мотоцикл «Ямаха». Он докатил транспортное средство до соседнего дома. Дальше нужно было завести двигатель, но ключей у него не было.

- Тогда угонщик придумал необычный способ запустить мотор. Он вцепился зубами в провода зажигания и попытался их перекусить. Но задумка не удалась. Мотоцикл так и не завелся. Отчаявшись, молодой человек просто бросил байк рядом с подъездом, - рассказали в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд. Теперь горе-угонщику предстоит ответить за свою неудачную авантюру. Максимальное наказание по этой статье - пять лет лишения свободы.