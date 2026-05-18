Суд обязал очистить Митрофаниевское кладбище от свалок и незаконных построек

Более 20 ответчиков обязали за два года навести порядок на Митрофаниевском кладбище - памятнике регионального значения. Территорию нужно освободить от бытовых и промышленных отходов, а также демонтировать самовольные постройки: гаражи, бытовки, металлические контейнеры и ограждения.

- Арбитражный суд Петербурга подчеркнул: смена собственника не освобождает от ответственности за сохранность памятника. Любое строение, не предусмотренное историческим планом, незаконно. Чтобы ответчики не тянули, для каждого установили неустойку, - сообщила пресс-служба КГИОП.

Митрофаниевское кладбище основали в начале 1830-х годов из-за холерной эпидемии. Здесь похоронены академик архитектуры Садовников, основатель Палаты мер и весов Глухов, искусствовед Булгаков, декабрист Бестужев, а также представители родов Вяземских, Багратионов, Голицыных и Шереметевых. В 1927 году кладбище закрыли, храмы снесли. После войны там устроили барахолку, а в 1960-1970-х застроили складами и гаражами.