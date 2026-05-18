Первый в России противогаз для служебных собак разработали в Ленобласти

Под Петербургом представили уникальное средство защиты - противогаз для служебных собак. Разработка стала первой подобной в России. Сообщила пресс-служба Росгвардии по городу и Ленобласти.

- Устройство обеспечивает принудительную подачу очищенного воздуха и защищает животных от зараженной атмосферы, включая аэрозоли, пары, газы и опасные вещества, - рассказали эксперты.

Такая защита особенно важна для подразделений Росгвардии, которые охраняют атомные предприятия, а также работают при пожарах, авариях на химически опасных объектах и при терактах. Собаки теперь смогут выполнять задачи в условиях, где раньше были бесполезны или подвергались смертельной опасности.

Опытный образец показали на учебно-методическом сборе руководящего состава службы радиационной, химической и биологической защиты Северо-Западного округа Росгвардии, который прошел в Ленинградской области. Специалисты высоко оценили новинку.