Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья18 мая 2026 9:40

Первый в России противогаз для служебных собак разработали в Ленобласти

Устройство обеспечивает принудительную подачу очищенного воздуха
Регина МАРИНЕЦ
Специалисты высоко оценили новинку. Фото: t.me/rosgvardszo

Специалисты высоко оценили новинку. Фото: t.me/rosgvardszo

Под Петербургом представили уникальное средство защиты - противогаз для служебных собак. Разработка стала первой подобной в России. Сообщила пресс-служба Росгвардии по городу и Ленобласти.

- Устройство обеспечивает принудительную подачу очищенного воздуха и защищает животных от зараженной атмосферы, включая аэрозоли, пары, газы и опасные вещества, - рассказали эксперты.

Такая защита особенно важна для подразделений Росгвардии, которые охраняют атомные предприятия, а также работают при пожарах, авариях на химически опасных объектах и при терактах. Собаки теперь смогут выполнять задачи в условиях, где раньше были бесполезны или подвергались смертельной опасности.

Опытный образец показали на учебно-методическом сборе руководящего состава службы радиационной, химической и биологической защиты Северо-Западного округа Росгвардии, который прошел в Ленинградской области. Специалисты высоко оценили новинку.