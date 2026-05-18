Главу детского ансамбля из Крыма задержали в Петербурге из-за флага

Петроградский районный суд вернул материалы дела в отношении руководителя детского хореографического ансамбля «Нефес» Севиле Халиловой. Она стала фигурантом дела по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия.

- Суд решил, что в документах есть недостатки, и отправил их на доработку, - сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

17 мая в 43-й отдел полиции доставили троих взрослых, которые сопровождали детей из Симферополя. Среди задержанных оказалась Халилова, а также руководитель Крымско-татарского общества Петербурга при Доме национальностей Радион Эсмедляев.

Ансамбль приехал в Петербург на выступление. Для детей также организовали обширную культурную программу. 17 мая ребята пришли на экскурсию в Петропавловскую крепость в национальных костюмах. Там они развернули три флага: России, Республики Крым и национальный крымско-татарский, что привлекло внимание полицейских. Силовики заподозрили в полотнище запрещенную символику. Без руководителя концерт оказался под угрозой срыва.