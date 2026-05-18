Подрядчик заплатит 180 тысяч рублей за падение ребенка с детской качели в Рыбинске. Инцидент произошел на качелях в сквере между домами на Приборостроителей и Суркова, когда 13-летняя девочка упала с качели из-за незакрепленных качелей. Работы по установке качелей еще не завершили, а на объекте отсутствовало необходимое ограждение и другие меры безопасности. Об этом сообщил yarnews.net.

- Мать девочки оценила моральный вред в 200 тысяч рублей. Она утверждала, что ответственность за случившееся должны нести муниципальный заказчик и подрядчик, - уточнило агентство.

Как установили в суде, девочка находилась не на строительной площадке, а во дворе собственного дома, где никаких ограничений на пребывание не существовало. Суд признал подрядчика ответственным за причинённый вред здоровью девочки.

Требования о возмещении морального вреда были частично удовлетворены, и суд снизил сумму компенсации до 180 тысяч рублей. Решение городского суда вступило в законную силу.