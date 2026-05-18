НовостиОбщество18 мая 2026 12:55

Ночные прогулки на катамаранах под разводными мостами запустят в Петербурге

Всего этим летом в городе доступно около 30 водных маршрутов
Регина МАРИНЕЦ
Суда будут двигаться отдельно от основной группы теплоходов.

Ночные прогулки по Неве под разводными мостами обещают стать громкой новинкой предстоящего лета. Как пишет Pitеr.TV, туристам и горожанам предложат два варианта. В будние дни катамаран пройдет под восемью разведенными мостами. В выходные - добавится вечеринка, поездка к заливу и семь мостов вместо восьми.

- Суда будут двигаться отдельно от основной группы теплоходов. Из-за низкой высоты катамарана проход под пролетами выглядит особенно зрелищно, - отмечает издание.

Всего этим летом в городе доступно около 30 постоянных маршрутов. Это классические прогулки по рекам и каналам, поездки по Неве и Финскому заливу, ночные рейсы и трансферы в пригороды на скоростных судах.

Самые популярные направления у пассажиров - скоростные катамараны «Котлин» и «Метеоры» до Кронштадта и Петергофа, экскурсия «Форты Кронштадта» на новых «Соммерсах», а также традиционные обзорные маршруты «Северная Венеция», «Забытые острова» и «Мосты повисли над Невой».