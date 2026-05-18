Ночные прогулки на катамаранах под разводными мостами запустят в Петербурге

Суда будут двигаться отдельно от основной группы теплоходов. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Ночные прогулки по Неве под разводными мостами обещают стать громкой новинкой предстоящего лета. Как пишет Pitеr.TV, туристам и горожанам предложат два варианта. В будние дни катамаран пройдет под восемью разведенными мостами. В выходные - добавится вечеринка, поездка к заливу и семь мостов вместо восьми.

- Суда будут двигаться отдельно от основной группы теплоходов. Из-за низкой высоты катамарана проход под пролетами выглядит особенно зрелищно, - отмечает издание.

Всего этим летом в городе доступно около 30 постоянных маршрутов. Это классические прогулки по рекам и каналам, поездки по Неве и Финскому заливу, ночные рейсы и трансферы в пригороды на скоростных судах.

Самые популярные направления у пассажиров - скоростные катамараны «Котлин» и «Метеоры» до Кронштадта и Петергофа, экскурсия «Форты Кронштадта» на новых «Соммерсах», а также традиционные обзорные маршруты «Северная Венеция», «Забытые острова» и «Мосты повисли над Невой».