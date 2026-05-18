В Петербурге за два месяца освободили 77 незаконно занятых помещений

Комитет по контролю за имуществом Петербурга отчитался о масштабной зачистке нежилого фонда. За март и апрель специалисты освободили 77 помещений общей площадью более 7 тысяч квадратных метров.

В ККИ сообщили:

– Большинство объектов – 64 помещения – пользователи освободили добровольно после получения соответствующих предписаний ККИ. Еще по 13 объектам потребовалось применение принудительных мер.

Среди освобожденных площадей – магазины, ателье, пункты выдачи заказов, мини-отели, мастерские, склады, а также помещения, использовавшиеся под жилье и хозяйственные нужды. 27 из них занимали после истечения договоров аренды, еще 50 – без каких-либо правоустанавливающих документов.

Объекты располагались в 12 районах города – от Адмиралтейского до Красногвардейского. Все они опечатаны, ключи переданы в районные жилищные агентства на ответственное хранение до дальнейшего целевого использования.