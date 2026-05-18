Александр Беглов: В Петербурге готовы к увеличению количества мест в ясельных группах для детей младше года

В Смольном прошло заседание городского правительства. Фото: gov.spb.ru

В Смольном прошло заседание городского правительства под руководством губернатора Петербурга Александра Беглова. На встрече подвели итоги выполнения программы «Десятилетие детства» в 2025 году. Основное внимание в рамках программы уделяется поддержке семей с детьми. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Санкт-Петербург стал первым регионом, где посещение детского сада для всех семей стало бесплатным, а также мы ликвидировали дефицит мест в детских садах города, - рассказал Александр Беглов. Напомним, в 2025 году открылось 26 новых детских садов, а в этом году планируется открыть еще 43.

К слову, в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) дети могут находиться до 12 часов в день. Группы полного дня составляют 96 процентов всех групп, но также существуют программы сокращенного дня. Около 20 процентов детей в возрасте от одного до трех лет посещают такие группы.

Обсудили на заседании и дальнейшее развитие программы. К примеру, развитие профессиональной подготовки со школьной скамьи, а также повышение доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кстати, в Петербурге с такими детьми работают 56 школ и 652 коррекционных класса. К началу учебного года планируется открыть еще две коррекционные школы.

- Планируется предоставление льготных путевок в летние лагеря отдыха. Из 19 категорий детей 17 получают путевки бесплатно. Этим летом отдых в лагерях смогут провести 155 тысяч детей, - отметили в пресс-службе Смольного.

Также власти хотят восстановить недействующие загородные базы отдыха. Реконструкция 18 объектов позволит дополнительно охватить летним отдыхом 12 тысяч детей.

- Воспитательная работа также является важной частью программы. Дети вдохновляются примерами участников и ветеранов, с которыми проводятся встречи в детских садах и школах. В образовательных учреждениях установлено 665 парт Героев и 68 памятных табличек, - подытожили в Смольном.