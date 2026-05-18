Турпоток в Петербург может вырасти на пять процентов в 2026 году. Об этом сообщил глава комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич на пресс-конференции, посвященной началу летнего сезона. По его словам, в этом году ожидается небольшой рост туристического потока.

- Санкт-Петербург остается привлекательным для повторных визитов: около 91 процента туристов возвращаются в город снова. Особенно высок уровень лояльности среди участников событийных мероприятий, - отметил Панкевич.

Как рассказал глава комитета, в 2026 году в Северной столице пройдет множество событий, информация о которых собрана в едином календаре. Также планируется увеличение числа городских информационных центров.

- Недавно открылся новый центр на территории Петропавловской крепости, где можно приобрести сувениры, забронировать экскурсии и билеты на водные прогулки, - напомнил Панкевич.

К слову, в 2025 году Петербург посетили 12,4 миллиона человек.