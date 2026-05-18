Суд продлил арест подросткам, убившим и расчленившим школьника под Пушкиным

В середине марта 2026 года подростки придумали план убийства и воплотили его в жизнь.

Пушкинский райсуд Петербурга продлил арест 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве. Также арест продлили и его девушке, подозреваемой в подстрекательстве. Напомним, трагедия произошла в середине марта 2026 года, когда в районе Пушкина очевидцы обнаружили расчлененное тело ранее пропавшего школьника. Как выяснилось, мальчика заманили в безлюдное место на железнодорожную станцию и пырнули ножом. После чего, оттащили на болото, попытавшись разобраться с уже бездыханным телом. Виновных задержали.

Тогда Виктория (прим. редакции – имя изменено), которая стала инициатором и продумала план убийства бывшего бойфренда, заявила, что он издевался и насиловал ее. Девушку пожалел ее друг Николай (прим. редакции – имя изменено). Вместе они придумали план, как избавиться от Петра, а после – воплотили в жизнь. К слову, все друзья, знакомые и родственники погибшего мальчика рассказывали, что это был добрый и отзывчивый юноша, который не был способен на насилие.

- Судебные заседания проходили без подростков, так как они находятся на экспертизе, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Срок ареста продлили до 19 июня.