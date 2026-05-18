Мост ШМСД через Неву рядом с Финляндским железнодорожным мостом построят к 2030 году

Большой Смоленский мост закончат к 2028 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербург ожидает масштабное обновление транспортной системой. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в своем радиообращении. В частности, планируется строительство пяти новых мостов через Неву. Так, Большой Смоленский мост уже задействован в навигации текущего года и строится с опережением графика. Рабочее движение по нему планируют открыть в следующем году, а полное завершение строительства состоится в 2028 году.

- Еще один мост планируется возвести к 2030 году недалеко от Финляндского железнодорожного моста. Для сохранения панорамных видов города он будет низким, не более десяти метров. Разводной пролет этого моста будет уникальным для Петербурга: его крылья будут подниматься отдельно, - рассказал Беглов.

Два других перспективных моста - Ново-Адмиралтейский и Арсенальный - предусмотрены генпланами развития Ленинграда. Для Арсенального моста, который станет частью будущей магистрали М-7, ведется разработка градостроительной документации и расчет инвестиционных обоснований.

Пятый мост через Неву появится в Отрадном на территории Ленобласти в рамках первого участка КАД-2. Его высота составит 30 метров.