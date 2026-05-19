Богатый урожай клюквы сохранился на болотах Ленобласти

Самой сладкой и душистой клюква становится только после морозов.

В Ленинградской области до сих пор можно собирать клюкву. Хороший урожай осени 2025 года не пропал благодаря снежной зиме. Об этом рассказал биолог Павел Глазков.

- Ягода отлично перезимовала и не потеряла своих свойств. Самой сладкой и душистой клюква становится только после морозов, и такая остается вплоть до весеннего тепла, - написал он в своем telegram-канале «Каждой твари по паре».

Многие начинают собирать ягоду уже в конце лета, когда она еще белобокая и недозрелая, но пользы в ней тогда почти нет. Только спелая клюква богата урсоловой кислотой - мощным природным антисептиком. Именно из-за нее ягода может месяцами храниться в обычной воде без всяких химикатов. Клюквенный сок убивает бактерии, а сама ягода набита витаминами. Весной, когда организм ослаблен после долгой зимы, такая поддержка особено нужна.

Поход за клюквой - это еще и отличная прогулка. Свежий воздух, дорога до болота и обратно, отдых на природе. Впереди выходные, так что времени сходить в лес более чем достаточно. Главное - не заблудиться и знать места.