Опасность БПЛА объявили в Ленобласти утром 19 мая

Подробности об атаки дронов уточняются.

Угроза беспилотников объявлена в Ленобласти утром 19 мая. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем telegram-канале примерно в девять утра. При этом многие горожане за час до этого стали жаловаться на сбои мобильного интернета.

- Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве в Лужском районе, - написал Дрозденко.

Сейчас в некоторых районах города, в частности на юге, работают исключительно «белые списки» - перечень сайтов и сервисов, которые остаются доступны в условиях ограничения связи. В них входят приложения банков, карт, мессенджеров и ведущие СМИ страны, включая «КП-Петербург». Также можно подключиться к одной из точек бесплатной городской сети Wi-Fi.

UPD: к 9:50 опасность расширили на всю Ленобласть, а в Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск судов.