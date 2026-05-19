Полиция с коптером нагрянула в стройгородки под Кингисеппом

Троим иностранцам вручили уведомления об аннулировании патентов на работу. Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

В Кингисеппском районе полицейские совместно с Росгвардией провели масштабную проверку строительных городков в Усть-Луге, там массово трудятся иностранцы. Территория большая, поэтому правоохранители подняли в небо квадрокоптер.

Всего проверили около тысячи мигрантов, 12 человек доставили в отдел полиции. На нарушителей составили административные протоколы, троим иностранцам вручили уведомления об аннулировании патентов на работу, теперь они не могут трудиться в России законно.

- Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели 93 транспортных средства, серьезных нарушений не выявили, но выписали пять штрафов за непристегнутые ремни безопасности, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Особое внимание полицейские уделили работодателям, они провели более десяти обысков в офисах и строительных вагончиках, изъяли документацию для проверки законности привлечения иностранной рабочей силы.