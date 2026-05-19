18-летний курьер забрал у школьника 1,2 млн рублей в Петербурге

Полиция задержала 18-летнего курьера мошенников, который обманул подростка в Невском районе. Молодой человек забрал у 16-летнего школьника 1,25 млн рублей и теперь ответит перед законом.

- 13 мая в полицию Невского района обратился 40-летний отец пострадавшего с Искровского проспекта. Он рассказал, что 6 мая неизвестные звонили его сыну, ученику девятого класса, - рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мошенники представились сотрудниками разных структур и убедили подростка, что нужно задекларировать семейные сбережения. В тот же вечер у торгового центра на улице Коллонтай школьник по указке телефонного куратора передал незнакомцу все сбережения, которые нашел у родителей.

По данному факту возбудили уголовное дело. 18 мая полицейские задержали подозреваемого, им оказался 18-летний житель Колпино.