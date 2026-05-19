Жительница Карелии увидела сон о коровах и выиграла 2 млн рублей

Полученные деньги семья планирует направить на ремонт. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Карелии выиграла в онлайн-лотерее суперприз, сумма которого превысила 2 млн рублей. Необычно то, что перед покупкой билетов ей приснилось большое стадо ухоженных коров, пишет портал «Карелинформ».

- Победительница рассказала, что после сна решила посмотреть его значение в соннике. Она прочитала, что коровы снятся к финансовой удаче и крупным деньгам. Женщина решила не упускать шанс и проверить благосклонность фортуны, - сообщило издание.

Она приобрела десять лотерейных билетов. Участвовать в лотереях жительница Карелии начала совсем недавно. Раньше этим увлекался только ее супруг, он регулярно покупал билеты, но крупных выигрышей у него не было.

При выборе числовых комбинаций победительница ориентировалась преимущественно на четные числа. Когда она узнала о выигрыше, то сначала не поверила и перепроверила результаты несколько раз. Полученные деньги семья планирует направить на ремонт жилья.