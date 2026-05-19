14 млн рублей выделят на медицинские разработки в Петербурге

Получат поддержку юридические лица, которые потратились на научные работы в 2026 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Петербурга запустили новую программу помощи для тех, кто придумывает медицинские технологии. Губернатор подписал документ, по которому в 2026 году из городского бюджета выделят деньги на так называемые «почти готовые» научные проекты.

Что это значит простыми словами? Бывает, что ученые придумали новый прибор или метод лечения, но, чтобы довести разработку до реальной больницы, не хватает денег на последние шаги. Именно такие проекты высокой степени готовности теперь получат поддержку. Максимум на один проект дадут 1 млн рублей, а всего в бюджете Петербурга на эти цели заложили 14 млн рублей.

- Деньги выделяют безвозмездно. Получат поддержку юридические лица, которые потратились на научные работы в 2026 году. Главная цель - внедрить в городе свои, отечественные технологии, которые не уступают мировым новинкам, - сообщила пресс-служба Смольного.

Кроме того, такая помощь заставит активнее дружить научные институты, вузы и заводы. Им станет выгоднее вместе доводить идеи до ума. Все это делают ради выполнения научной стратегии развития страны и Петербурга до 2030 года.