Помощник депутата Милонова получил штраф за езду без прав в Луганске

Мировой судья в Петербурге оштрафовал Дмитрия Чурсова, помощника депутата Виталия Милонова. Сумма наказания - 30 тысяч рублей. Причина - поездка по Луганску без водительских прав. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

- Чурсова привлекли к ответственности по статье, которая наказывает тех, кто сел за руль, не имея на это права. Сам Чурсов на заседании своей вины не признал, - уточняется в сообщении.

Дело пришло в Петербург из Ленинского районного суда Луганска. Выяснилось, что 5 февраля Чурсов управлял автомобилем Skoda в Луганске. При этом его лишили прав еще 12 мая 2025 года. Водительское удостоверение мужчина так и не сдал.

В пресс-службе также рассказали, что сам Чурсов назвал себя служащим добровольческого корпуса, помощником депутата Госдумы Виталия Милонова и депутатом муниципального совета «Шушары» в Петербурге. Однако все эти регалии не помогли ему избежать штрафа.