Главное здание медуниверситета Мечникова отремонтируют за 85 млн рублей

Северо-Западный государственный медуниверситет имени Мечникова ищет подрядчика для капитального ремонта кровли и фасада своего главного корпуса. На эти цели из бюджета выделено 85 миллионов рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.

Речь идет о здании на Пискаревском проспекте. Общая площадь ремонтных работ составит больше 6 тысяч квадратных метров. Из них 4 тысячи квадратов - это фасад, а чуть больше 2 тысяч - кровля.

Подрядчика выберут 5 июня 2026 года. После этого с ним заключат контракт, который будет действовать до конца марта 2027 года. Но сами работы нужно закончить гораздо раньше - не позднее 25 декабря 2026 года. На ремонт дают 183 календарных дня.

- Подрядчик обязан привести объект в состояние, полностью готовое к эксплуатации. После окончания работ комитет по градостроительству и архитектуре подпишет акт приемки, - следует из условий контракта.

Сейчас медуниверситет имени Мечникова - один из старейших и крупнейших медицинских вузов не только Петербурга, но и всей страны. Главное здание нуждается в обновлении, и найденный подрядчик должен справиться с задачей до конца следующего года.