7 украинских беспилотников сбили над Ленобластью днем 19 мая

Уже несколько часов над Ленобластью работает ПВО. Утром 19 мая в регионе объявили угрозу атаки беспилотников. К трем часам дня количество сбитых вражеских дронов увеличилось до 7 штук. ПВО продолжает работу. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Напомним, ранее жителей региона предупреждали о понижении скорости мобильного интернета. Ограничения затронули и Северную столицу.

- Боевая работа продолжается, - рассказал Дрозденко в своих соцсетях.

К слову, недавно Эстония впервые сбила БПЛА над своей территорией. Предполагается, что дрон запустили с территории Украины. Сам дрон сбили на юге страны. Из-за беспилотной опасности девочка «с маской Бэтмена» не смогла вылететь на операцию в Северную столицу из Стамбула. В «Пулково» до сих пор действует запрет на прием и выпуск самолетов.