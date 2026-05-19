НовостиОбщество19 мая 2026 12:26

7 украинских беспилотников сбили над Ленобластью днем 19 мая

Беспилотная опасность в Ленобласти продолжается
Маргарита СУРИНА
В Ленобласти продолжает работать ПВО.

Фото: Олег УКЛАДОВ.

Уже несколько часов над Ленобластью работает ПВО. Утром 19 мая в регионе объявили угрозу атаки беспилотников. К трем часам дня количество сбитых вражеских дронов увеличилось до 7 штук. ПВО продолжает работу. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Напомним, ранее жителей региона предупреждали о понижении скорости мобильного интернета. Ограничения затронули и Северную столицу.

- Боевая работа продолжается, - рассказал Дрозденко в своих соцсетях.

К слову, недавно Эстония впервые сбила БПЛА над своей территорией. Предполагается, что дрон запустили с территории Украины. Сам дрон сбили на юге страны. Из-за беспилотной опасности девочка «с маской Бэтмена» не смогла вылететь на операцию в Северную столицу из Стамбула. В «Пулково» до сих пор действует запрет на прием и выпуск самолетов.