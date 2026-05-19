Суд не стал отправлять под стражу бизнесмена, севшего на трон в Эрмитаже

На допросе мужчина объяснил, что не хотел никого обидеть или нарушить закон. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Дзержинский районный суд Петербурга рассмотрел дело о хулиганстве в Эрмитаже. Следствие просило отправить фигуранта под стражу, но суд отказал.

По версии обвинения, 17 мая мужчина сел на старинный императорский трон в Георгиевском зале музея. Он нарушил общественный порядок из хулиганских побуждений и демонстрировал два ножа. Это создало угрозу для окружающих. Из-за инцидента пришлось эвакуировать посетителей, в том числе иностранцев. Дело вызвало большой общественный резонанс.

- Задержали мужчину на следующий день. На допросе он объяснил, что не хотел никого обидеть или нарушить закон. Он хотел быть услышанным президентом. Ножом он не угрожал, а лишь показал его, чтобы дочитать обращение. После этого он добровольно отдал нож сотрудникам музея и спокойно ждал полицию у трона. Сопротивления он не оказывал. Сам он считал, что совершил мелкое хулиганство, - сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие настаивало на аресте. В ответ защита напомнила, что у мужчины нет судимостей, есть постоянная регистрация и жилье. Он положительно характеризуется, воспитывает двоих детей, один из которых еще маленький. Также он помогает пожилым родителям.

Суд согласился с защитой. Доводы следствия признали немотивированными. В аресте отказали. До 16 июля мужчине запретили выходить из дома ночью, общаться со свидетелями по делу, пользоваться телефоном и интернетом.

Ранее «КП-Петербург» писала, что глава Эрмитажа Михаил Пиотровский призвал жестко реагировать на акты вандализма в музеях.