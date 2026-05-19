Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПетербургская стройка19 мая 2026 12:54

Более километра теплосетей обновили на 2-м Муринском проспекте

В настоящее время завершается благоустройство территории
Маргарита СУРИНА
В Выборгском районе успешно завершили масштабную модернизацию. Фото: https://max.ru/spb

В Выборгском районе успешно завершили масштабную модернизацию. Фото: https://max.ru/spb

В Выборгском районе успешно завершили масштабную модернизацию тепловых сетей на 2-м Муринском проспекте. Работы позволили повысить качество и надежность теплоснабжения для жителей и соцобъектов района. Специалисты провели замену более километра трубопроводов, которые проходят между Светлановской площадью и площадью Мужества.

- Вместо старых сетей были установлены современные трубы с системой дистанционного мониторинга. Это позволит оперативно отслеживать состояние коммуникаций и предотвращать аварийные ситуации, - рассказали в пресс-службе Смольного.

В настоящее время завершается благоустройство территории, прилегающей к обновленным тепловым сетям. Также ведется строительство дренажно-насосной станции, которая обеспечит эффективный отвод воды и предотвратит подтопление коммуникаций.

Новые коммуникации позволят обеспечить стабильное теплоснабжение 18 объектов, среди которых жилые дома, школы, детские сады, Невский колледж им. А. Г. Неболсина и Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии.