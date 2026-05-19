Более километра теплосетей обновили на 2-м Муринском проспекте

В Выборгском районе успешно завершили масштабную модернизацию тепловых сетей на 2-м Муринском проспекте. Работы позволили повысить качество и надежность теплоснабжения для жителей и соцобъектов района. Специалисты провели замену более километра трубопроводов, которые проходят между Светлановской площадью и площадью Мужества.

- Вместо старых сетей были установлены современные трубы с системой дистанционного мониторинга. Это позволит оперативно отслеживать состояние коммуникаций и предотвращать аварийные ситуации, - рассказали в пресс-службе Смольного.

В настоящее время завершается благоустройство территории, прилегающей к обновленным тепловым сетям. Также ведется строительство дренажно-насосной станции, которая обеспечит эффективный отвод воды и предотвратит подтопление коммуникаций.

Новые коммуникации позволят обеспечить стабильное теплоснабжение 18 объектов, среди которых жилые дома, школы, детские сады, Невский колледж им. А. Г. Неболсина и Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии.