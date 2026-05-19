Около 155 тысяч детей приедут в летние лагеря Петербурга в 2026 году

В Петербурге летом 2026 года планируют организовать отдых для 155 тысяч детей. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. Как рассказал Беглов, Северная столица входит в число регионов, где дети могут получить льготные путевки, - многие семьи смогут воспользоваться этой возможностью и отправить своих детей на отдых.

- По сравнению с предыдущим годом количество мест в дневных лагерях на базе школ увеличилось на три тысячи. Городские власти активно работают над расширением возможностей для организации летнего отдыха детей, - отметил глава Петербурга.

Кроме того, власти планируют восстановить 18 закрытых загородных лагерей до 2030 года. Это позволит ежегодно предоставлять летний отдых еще 12 тысячам детей.

