Съезд с трассы «Кола» в Кудрово и Дыбенко полностью перекроют до конца августа

На 13-м километре трассы Р-21 «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти будет изменена схема движения из-за реконструкции транспортной развязки. Работы проводятся в рамках строительства подъезда к транспортно-пересадочному узлу (ТПУ) «Кудрово». Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- С 23:30 22 мая до 20 августа съезд с трассы Р-21 «Кола» в сторону Кудрово и торгового центра «Мега» (Дыбенко) будет полностью перекрыт. Автовладельцы будут перенаправлены на новый съезд, расположенный в 150 метрах по ходу движения, - уточнили в пресс-службе компании.

На месте проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры для ограждения зоны, а также смонтирована система световой сигнализации.

В рамках реконструкции планируется расширить проезжую часть съезда, построить ливневую канализацию, обустроить тротуары, установить барьерные и перильные ограждения, а также смонтировать опоры для линии электроосвещения.