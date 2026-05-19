Пригожин похвалил Алсу за правду о скандальном голосовании в финале шоу «Голос. Дети»

Иосиф Пригожин похвалил Алсу за откровения по поводу скандального финала телешоу «Голос.Дети». Напомним, ранее певицу обвинили в накрутке голосов за дочку Микеллу. В итоге звездная девочка и победила в телепроекте. Позже Алсу призналась, что факт вмешательства в голосование был, но со стороны ее супруга Яна Абрамова. По словам певицы, она отговаривала мужа от мухлежа, но он поступил по-своему. Продюсер Пригожин положительно отреагировал на слова Алсу.

- Я и раньше говорил, что телезрители голосовали не за девочку, а за ее звездную маму. Среди тех, кто участвовал в голосовании, было именно много поклонников Алсу. А по поводу покупки голосов… Действительно, оказалось, что виноват тут муж Алсу, а она даже отговаривала его от такого поступка, всячески пыталась препятствовать такому развитию событий, - цитируют мнение Пригожина в Общественной Службе Новостей.

Кроме того, продюсер похвалил певицу за честность и смелость, ведь не каждый решится признать ошибку и раскаяться на публике.