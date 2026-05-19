Почти 100 жалоб от петербуржцев поступило на духоту в автобусах в аномально жаркий день. 19 мая Петербург встретил очень жаркий день – термометр показал +30 градусов тепла. Только за полдня 91 человек пожаловался на неработающие кондиционеры в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба Комтранса. Контролеры «Организатора перевозок» зафиксировали нарушения в 30 автобусах.

Некоторые пассажиры жаловались на слишком сильный поток холодного воздуха, другие - на отсутствие кондиционеров в трамваях. Планируется, что трамваи с кондиционерами обновят в ближайшие годы.

К слову, в связи с жарой Комитет по транспорту усилил контроль за температурным режимом в городском наземном общественном транспорте. Перевозчикам и пассажирам заранее сообщили о повышенном внимании к этой проблеме.

Пассажирам напоминают о правилах поездок в жару: не открывать окна и люки, чтобы не снижать эффективность работы кондиционера. Также стоит учитывать пиковые нагрузки, когда климатическим системам требуется больше времени для охлаждения салона.

Всего на городские маршруты ежедневно выходит около 5 тысяч единиц транспорта, большинство из которых работают исправно.