В Ленобласти утонула девочка-подросток. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

14-летняя девочка утонула в реке Ленобласти во время прогулки с подругами. Трагедия произошла в Волхове на набережной Халтурина. Четверо - две десятилетние, восьмилетняя и четырнадцатилетняя - девочек отправились гулять и решили покупаться на пляже без присмотра. К сожалению, закончилось все печально. Во время купания самая старшая девочка пропала из виду и утонула.

Спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области обнаружили тело и передали его сотрудникам полиции.

МЧС России предупреждает: ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра у воды, особенно на необорудованных пляжах. Родители и опекуны должны внимательно следить за детьми и регулярно напоминать им о правилах безопасности на водоёмах.

- Соблюдение правил безопасности может спасти жизнь. Помните, что вода может быть опасной, даже если она кажется спокойной. Выбирайте для отдыха оборудованные пляжи, где есть спасатели, и всегда следите за детьми у воды, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Ленобласти.