Человек погиб при взрыве газового баллона на стройке в центре Петербурга

Человек погиб при взрыве газового баллона на стройке на проспекте Добролюбова. Трагедия произошла 19 мая в Петроградском районе в Судебном квартале на территории строительной площадки комплекса зданий Верховного суда. Как сообщила «КП-Петербург» пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу, также пострадал еще один мужчина-рабочий – его госпитализировали.

- В грузовом автомобиле, перевозившем цемент и оснащенном восемью газовыми баллонами, случилась разгерметизация одного из них. Предположительно, причина инцидента - техническое состояние баллона, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате происшествия пострадали два человека: один погиб, а другой получил тяжелые травмы. Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию.

Также были повреждены три строительные бытовки, расположенные поблизости. К счастью, возгорания не произошло. На месте происшествия работают экстренные службы.