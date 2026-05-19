Ремонт трамвайных путей завершили на Троицкой и Суворовской площадях

В Петербурге продолжают обновлять трамвайные пути. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Троицкой и Суворовской площадях в Петроградском и Центральном районах Петербурга завершили капитальный ремонт трамвайных путей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. В рамках работ старое асфальтобетонное покрытие и изношенные трамвайные рельсы демонтировали и уложили новые рельсы повышенной прочности.

- Рельсы сварили алюмотермитным методом и залили верхнюю бетонную плиту. Для укладки использовали технологию литого асфальтобетона, обеспечивающую долговечность и устойчивость к внешним воздействиям, - рассказали в пресс-службе комитета.

Пока на отремонтированных участках провели тестовую обкатку, а 20 мая трамвай №3 вернется на свои маршруты, что улучшит транспортную доступность в нескольких районах города.

Эти работы стали частью масштабного плана по созданию единой и бесшовной трамвайной сети.