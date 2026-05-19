Мужчина погиб под колесами грузового поезда под Петербургом

Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

Человек погиб под колесами грузового поезда под Петербургом. Инцидент произошел днем 18 мая на 85-м километре на станции Новинка. По предварительным данным, человек переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист поезда пытался предотвратить наезд, подавая звуковые сигналы и применив экстренное торможение, но расстояние было недостаточным для избежания столкновения.

- В результате мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту происшествия транспортная полиция проводит проверку, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции СЗФО.

Транспортная полиция напоминает о важности соблюдения правил безопасности вблизи железнодорожных путей.

