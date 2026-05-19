33 поликлиники отремонтируют в Петербурге в 2026 году

В Петербурге продолжается модернизация первичного звена здравоохранения в рамках федеральной программы. Об этом сообщил первый заместитель председателя городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов в своем интервью телеканалу «Санкт-Петербург». Программа рассчитана до 2030 года. В этом году планируется отремонтировать 33 поликлиники, из них девять пройдут капитальный ремонт.

- Особое внимание уделяется приобретению современного оборудования. Например, в 2026 году в поликлиниках установят три новых компьютерных томографа. Также планируется приобрести оборудование для раннего выявления рака молочной железы, стандартные рентгеновские аппараты и флюорографы, - рассказал Мотовилов.

