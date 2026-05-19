В двух районах Петербурга перекроют дороги с 21 мая до октября

В двух районах Петербурга перекроют дороги с 21 мая. Об ограничениях сообщила пресс-служба ГАТИ. Так, в Адмиралтейском районе с 21 мая 2026 года по 8 октября 2028 года будет ограничено движение по набережной реки Фонтанки на участке от переулка Макаренко до набережной Крюкова канала. Это связано с созданием пешеходной галереи.

- С 21 мая по 3 июня будет полностью закрыт боковой проезд Петергофского шоссе на участке от улицы Капитана Грищенко до улицы Адмирала Черокова. Ограничения связаны с реконструкцией инженерных сетей. Движение в направлении от улицы Адмирала Черокова к улице Капитана Грищенко также будет ограничено. Завершение работ запланировано на 20 сентября, - уточнили в пресс-службе.

ГАТИ рекомендует водителям заранее планировать маршруты с учётом новых ограничений. Всю информацию о временных изменениях в движении можно найти на интерактивной карте на сайте инспекции.