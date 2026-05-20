Жители Северной столицы утром 20 мая получили сообщения об опасности беспилотников. Тревога объявилась в шесть утра, но уже к семи ее отменили. Таким образом, она продлилась всего около часа. Об этом сообщили в городских экстренных службах.
Чуть раньше, с 4:30, опасность БПЛА объявили в Ленинградской области:
- К семи утра средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника. Оба - над территорией Ленинградской области, - отчитался губернатор Александр Дрозденко в своем telegram-канале.
Местных жителей предупредили, что скорость мобильного интернета может снизиться. Полноценно загружались только сайты, карты и городские приложения из специального «белого списка» Минцифры, в том числе «КП-Петербург».
Аэропорт Пулково на время вводил ограничения на прием и выпуск самолетов. В 6:20 их сняли, воздушная гавань вернулась к штатной работе. По данным Пулково, 20 рейсов отменили, девять рейсов задержали на несколько часов, а также ожидается девять запасных бортов.
Ночью угрозу БПЛА в Ленобласти объявляли и ранее - с полуночи до часу ночи. Также накануне, 19 мая, тревога действовала весь день: с девяти утра до девяти вечера. За тот день ПВО сбила девять вражеских беспилотников.