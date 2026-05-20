ИИ в Петербурге помог снизить уличную преступность до пятилетнего минимума

Уличная преступность сократилась на 19,5%. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге активно внедряют искусственный интеллект в систему видеонаблюдения. Об этом рассказал директор Городского мониторингового центра Роман Борисенко на конференции ЦИПР 2026. Нейросети теперь работают во всех сферах жизни города - от ЖКХ до распознавания лиц.

Городская сеть насчитывает более 115 тысяч камер. К системе видеоаналитики подключено свыше 60 тысяч. Искусственный интеллект замечает больше 40 видов нарушений. С начала года нейросети обработали и передали в профильные органы более 700 тысяч событий.

- Результаты уже заметны. По итогам 2025 года уличная преступность сократилась на 19,5%, а в общественных местах - на 10%. Раскрываемость преступлений выросла на порядок, - сообщила пресс-служба Смольного.

Более 40 тысяч камер распознают граффити, мусор, ямы на дорогах и открытые люки. Видеоаналитика позволяет реагировать в разы быстрее. Раньше о вандализме узнавали через несколько дней. Теперь если нейросеть заметит поломку на детской площадке, Росгвардия прибудет за пять минут.

На памятнике Пржевальскому благодаря камерам и звуковому оповещению количество случаев вандализма снизилось на 90%. Все модели ИИ проходят глубокое дообучение на данных с городских камер, чтобы работать максимально точно в условиях Петербурга.