Сын помог мошеннице украсть 700 долларов из сейфа родителей в Ленобласти

Во Всеволожском районе полицейские задержали 19-летнюю девушку, которая пробралась в чужой дом и вытащила деньги из сейфа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию позвонил житель поселка Токкари в полночь 19 мая. Он рассказал, что видит, как неизвестная лезет в соседский таунхаус. На место быстро приехал наряд патрульно-постовой службы. Девушку задержали по горячим следам.

Выяснилось, что дом принадлежит 55-летней местной жительнице. Незваная гостья забрала из сейфа 700 долларов и хотела сбежать, но ее поймали. Девушка нигде не работает, ей всего 19 лет, но проблемы с законом у нее уже были и до этого.

- Самое интересное - как преступница попала в дом. Накануне 18-летнему сыну хозяйки позвонили мошенники. Они уговорили парня передать ключи от дома своему курьеру. Видимо, после этого ключи оказались у задержанной, - рассказали в полиции.

Сейчас против девушки возбудили уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением в жилище. Ее задержали в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса.