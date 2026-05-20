Бельский утвердил депутата Анисимова в парламенте Петербурга

Дмитрий Анисимов является кандидатом политических наук.

Вакантный мандат Законодательного собрания Петербурга достался Дмитрию Анисимову, зампреду регионального отделения партии «Яблоко». Об этом на пленарном заседании сообщил спикер Закса Александр Бельский.

- Решение было принято городской Избирательной комиссией, - пояснил Бельский.

Место в парламенте освободилось в конце апреля. Тогда полномочия сложил руководитель фракции «Яблоко» Александр Шишлов. Он объяснил, что решил передать мандат однопартийцу. Причиной стало решение суда, которое лишило Шишлова права участвовать в предстоящих сентябрьских выборах. В конце апреля 2026 года его привлекли к административной ответственности по статье о пропаганде запрещенной символики. Штраф составил 1,5 тысячи рублей.

Новый депутат Дмитрий Анисимов родился в Ленинграде в 1991 году. Он кандидат политических наук. В партию Анисимов вступил в 2017 году и сейчас входит в федеральный совет партии. Также он состоит во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры.