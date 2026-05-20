120 седанов Lada Aura будут возить гостей на ПМЭФ-2026

120 седанов Lada Aura выделит «Автоваз» для трансфера участников ПМЭФ-2026. Как сообщили в пресс-службе компании, она станет национальным партнером форума в этом году.

- На мероприятии автопроизводитель представит несколько новинок, включая обновленную Lada Niva Legend и кроссовер Lada Azimut. Гости увидят один из первых ВАЗ-2101 1970 года выпуска из музейной коллекции. Кроме того, компания организует уличную выставку исторических, новых и спортивных машин, - поделились в «Автовазе».

Главными экспонатами стенда станут три автомобиля. Это раритетная «копейка» 1970 года, новейший кроссовер Lada Azimut, чье производство начнется в третьем квартале 2026 года, и легендарная Niva Legend с серьезными техническими и эргономическими улучшениями. Подробности об обновленной Niva Legend раскроют в первый день форума - 3 июня.

На площадке ПМЭФ также выставят гоночные Lada Iskra Cup и Lada Vesta TCR. А на стенде самого Петербурга покажут Lada Iskra. Форум пройдет с 3 по 6 июня.