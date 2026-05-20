Перенесла инсульт и ослепла на один глаз: Преподаватель СПбГУ год судится за купленную «по схеме Долиной» квартиру за 12,5 млн рублей

Преподаватель СПбГУ с мужем и ребенком уже около года не могут спокойно жить в собственной квартире. Недвижимость за 12,5 млн рублей они купили в конце 2024 года, но до сих пор не уверены, что останутся в ней. Как пишет 78.ru, продавец, 86-летняя женщина, через пару дней после сделки заявила о мошенничестве и теперь через суд требует вернуть жилье обратно.

Семья подошла к покупке ответственно. Они проверяли документы, оформляли договор у нотариуса и переводили средства через банковский счет. Ничего подозрительного не заметили. Квартира продавалась по рыночной цене, без спешки, продавец сама заранее разместила объявление и подготовила бумаги. Старая квартира к моменту сделки была уже продана – деньги вложили в новую.

Но через пару месяцев риелтор сообщил покупателям, что продавец перестала выходить на связь. Потом выяснилось, что пожилая женщина якобы стала жертвой мошенников. По ее версии, она передала полученные от продажи 10 млн наличными неизвестному человеку в капюшоне. Покупателям сказали: пока не докажете, что вы не мошенники, квартиру не получите.

Семья добилась права переехать в новое жилье после длительной работы с юристами. Она даже прописалась там с ребенком. Но спустя почти год продавец подала иск с требованием вернуть недвижимость.

На фоне стресса из-за постоянных разбирательств преподаватель перенесла инсульт и начала терять зрение, один глаз в итоге перестал видеть. Ребенку пришлось взять на себя часть домашних обязанностей.

- Ты выходишь от нотариуса с 200 рублями на счету, думаешь, что купил свое жилье, а в итоге приобрел огромную проблему, - говорит женщина. Семья опасается, что может остаться и без квартиры, и без денег.