Вторая группа участников программы «Время героев Санкт-Петербурга» приступила к стажировкам

Вторая группа участников губернаторской программы «Время героев Санкт-Петербурга» начала стажировки. Слушатели - ветераны и участники специальной военной операции. В ближайшее время они детально познакомятся с работой органов власти и подведомственных организаций. На практике герои применят знания и навыки, полученные во время предыдущих обучающих модулей.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, один из стажеров - Денис Баженов. Он будет работать в Комитете имущественных отношений. За плечами мужчины 20 лет службы в МВД и медаль «За отвагу». На программу «Время героев» он пошел, чтобы продолжать служить городу уже в мирной жизни.

- Я пошел на программу, потому что я Родину люблю. Вся моя служба была под погонами. Я считаю, что продолжение обучения и дальнейшая работа госслужащим - тоже служба. Служба своей стране, служба людям, - рассказал Баженов. Сейчас он изучает нормативно-правовую базу комитета, на основании которой нужно работать.