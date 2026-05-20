По неустановленной причине, машину повело в сторону.

Легковушка въехала в толпу на остановке у станции метро «Академическая». Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

- Авария произошла на перекрестке Гражданского проспекта и Науки, - говорят горожане.

По неустановленной причине, машину повело в сторону. Съехав с дороги, она угодила в столб и заглохла. По предварительной информации, пострадали два человека. Насколько тяжелы их травмы – пока неизвестно. На месте дежурят две машины реанимации, а также полицейские.

Причины и обстоятельства ДТП уточняются.

Обновление: по данным регионального ГУ МВД, за рулем автомобиля находилась женщина, которая не справилась с управлением. Пострадал пешеход, его госпитализировали.