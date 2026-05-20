Количество зеленых зон увеличится до 80 гектаров в Петербурге

В Петербурге появится больше зеленых зон. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты Законодательного собрания рассмотрели законопроект об увеличении площади зеленых насаждений общего пользования в Петербурге на 80 гектаров. В перечень войдут 23 новые территории городского значения общей площадью 21,7 гектара. Среди них скверы на набережной Фонтанки, Наличной улице, Поэтическом бульваре, Приозерском шоссе в Парголово, улице Маршала Говорова, Автовской улице, три сквера в Колпино, сквер вокруг реки Лапки и другие скверы в разных районах города.

- Также будут изменены границы и площади 130 существующих территорий зеленых насаждений. Их общая площадь увеличится с 685,5 до 698,6 гектаров. При этом четыре территории будут исключены из перечня, - сказано в отчете.

Кроме того, в перечень включат 94 новые территории местного значения общей площадью 22 гектара.

По словам депутатов, принятие законопроекта повысит обеспеченность населения Петербурга зелёными насаждениями в 17 районах города. Исключения и уменьшения территории связаны с размещением социальных объектов и другими социально значимыми нуждами.