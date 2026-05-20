Мосты получили свои имена в честь героев Великой Отечественной войны. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Мосты Петербурга получили имена в честь исторических мест и героев войны. Губернатор Александр Беглов подписал постановление о присвоении новых названий безымянным искусственным сооружениям города. Решения приняты с учетом рекомендаций Топонимической комиссии. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

- Среди новых имен - мост через реку Кузьминку на Петербургском шоссе в Пушкине, который теперь носит имя Гавриила Романовича Державина. Мост на улице Катерников в Красносельском районе получил название в честь Валаамских Юнг, участвовавших в сражениях на Невском пятачке и Балтике. Мост на улице Летчика Тихомирова посвящён Ивану Георгиевичу Зубкову - Герою Социалистического Труда, участвовавшему в строительстве ленинградского метро и организации «Дороги Победы», - рассказали в пресс-службе.

Также переименован мост по улице Адмирала Трибуца - теперь он носит имя Михаила Александровича Нефёдова, капитана 1 ранга и начальника ледовой трассы Дороги жизни (ВАД-101). Комиссарский мост через реку Славянку на Усть-Ижорском шоссе получил своё название благодаря Комиссарскому ручью. Мокколовский мост в Колпино назван в честь старинной деревни Мокколово.

Новые топонимы отражают исторические и культурные связи, а также подвиги героев.