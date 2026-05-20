На Цимбалинском путепроводе возвели почти 100 метров левой части конструкции

В Петербурге продолжаются работы по реконструкции. Фото: gov.spb.ru

В рамках программы «Удобный общественный транспорт» в Петербурге продолжается реконструкция Цимбалинского путепровода. Это важный инфраструктурный объект, который станет частью обновленной транспортной сети города. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Компания АО «ПО «Возрождение» активно ведет работы. Почти 100 метров металлоконструкции левого направления уже установлены. Правое направление завершено, и его пролеты надежно закреплены на опорах.

- Работы ведутся в соответствии с планом. Надвижка металлоконструкций левого направления выполнена почти наполовину. До конца лета планируется завершить этот этап, установив все конструкции на опоры над железнодорожными путями, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Шесть из восьми опор путепровода уже готовы. Ведутся работы по устройству буронабивных свай для оставшихся двух опор. Со стороны улицы Белы Куна продолжается строительство подпорной стенки: из 20 запланированных секций завершено 16, еще четыре находятся на стадии строительства.

Ожидается, что реконструкция Цимбалинского путепровода улучшит транспортную связь между Невским и Фрунзенским районами, перераспределит транспортные потоки и снизит нагрузку на Невский путепровод. Новые габариты сооружения также обеспечат пропуск поездов по строящейся высокоскоростной железнодорожной магистрали «Санкт-Петербург - Москва».