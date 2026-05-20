Из Петербурга отправили в Марокко около 254,6 тысячи тонн корма с начала 2026 года. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Почти 120 тысяч тонн кормов и свиного сырья отправили из Петербурга в Марокко. О рекордном объеме экспорта сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. С начала года из Северной столицы отправили значительные партии кормовых добавок и сырья для производства колбас и других мясных изделий.

- Инспекторы проверили соответствие ветеринарным стандартам Марокко 119,4 тысячи тонн кормовых добавок и 167,3 тонны сырья свиных кишок. Эти товары являются важными компонентами для производства качественной продукции животноводства, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме Марокко, в тройку крупнейших импортеров российской продукции вошли Иран и Китай. В Иран было закуплено 60,8 тысячи тонн продукции, а Китай получил 53,3 тысячи тонн. Основными товарами, отправленными в зарубежные страны, стали корма и кормовые добавки. Их общий экспорт с начала года составил 254,6 тысячи тонн.