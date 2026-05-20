Авария произошла из-за пенсионера, потерявшего управление. Фото: acclenobl

Ребенок пострадал в смертельном ДТП на трассе в Ленобласти. Инцидент произошел 20 мая на 89-м километре автодороги Р-21 «Кола», когда легковушка влетела в грузовик. В результате аварии пострадало два человека – один из них ребенок, а также погибла женщина. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 78-летний водитель «Лада Гранта» решил совершить обгон и потерял контроль над управлением. В результате он влетел в грузовик DAF, который двигался в попутном направлении.

После этого легковая машина врезалась во встречный автомобиль Honda Civic. За рулем Honda находилась 39-летняя женщина, которая, к сожалению, скончалась на месте происшествия, рассказали в пресс-службе ведомства. Водитель «Лады» и 17-летний пассажир Honda были доставлены в больницу с серьезными травмами.

Правоохранительные органы проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства аварии.

На место ДТП выезжала дежурная бригада поисково-спасательного отряда из Новой Ладоги. Спасатели освободили водителя «Лады» из автомобиля и передали его сотрудникам скорой помощи.