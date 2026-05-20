Искусственный интеллект «Городовой» поможет следить за порядком во время ПМЭФ-26

Искусственный интеллект поможет дорожным службам во время ПМЭФ-26. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) искусственный интеллект «Городовой» будет выявлять переполненные урны. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ. Перед началом форума алгоритм работы нейросетевого комплекса будет скорректирован.

- Ежедневно инспекторы ГАТИ и нейросетевой комплекс «Городовой» проводят проверки. В преддверии ПМЭФ их маршруты изменили, чтобы охватить пути делегатов форума, - рассказали в пресс-службе администрации.

Во время форума «Городовой» будет фиксировать переполненные урны. Собранные данные передадут в Центр комплексного контроля городского хозяйства, а затем - дорожным службам.

ГАТИ подчеркнула, что городские службы ежедневно работают в тесном взаимодействии, а во время крупных мероприятий отдельные маршруты находятся под особым контролем. Цель - обеспечить комфорт и безопасность для жителей и гостей города.