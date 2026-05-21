Редкий белый воробей строит гнездо для будущей семьи в центре Петербурга

Воробей ищет пару для продолжения рода. Фото: t.me/kazdoytvaripopare

Почти полностью белый воробей, что является большой редкостью в природе, поселился в центре Петербурга и уже готовится завести семью. Об этом сообщил биолог Павел глазков.

- Важный момент: это не альбинос. У альбиносов пигмент отсутствует полностью, а у нашего героя просматриваются темные перья. Частичную потерю пигмента ученые называют лейкизмом (от греческого «лефкош» - «белый»), так что перед нами именно лейкист. Белым он стал из-за мутации в генах. При этом его родители, скорее всего, имели обычный окрас, - пояснил Глазков в своем telegram-канале «Каждой твари по паре».

По серой шапочке на голове можно предположить, что это самец домового воробья - самого распространенного вида в городе. Наблюдать за ним было особенно приятно, потому что сородичи относятся к белоснежному соседу дружелюбно. Глазкову удалось снять, как птица собирает перья - строительный материал нужен был для гнезда. С добычей воробей юркнул под крышу соседнего дома.

Остается главный вопрос: передаст ли этот самец своему потомству необычный ген окраса? Если да, то в ближайшее время в центре Петербурга может появиться сразу несколько белых воробьев.