МИД РФ: Западные бизнесмены тайно регистрируются на ПМЭФ

ПМЭФ в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Западные предприниматели подают заявки на участие в Петербургском международном экономическом форуме. Однако делают они это без лишней огласки, этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

- Может быть, они даже не выступают, но проводят какие-то контакты на полях форума, - рассказал дипломат в интервью РИА Новости.

ПМЭФ в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Ожидается, что деловая программа будет насыщенной. При этом, по словам Биричевского, западный бизнес сохраняет интерес к площадке, хотя публично этого не демонстрирует.

Тем временем Петербург готовится к приему гостей. Городской комитет по государственному заказу объявил тендер на организацию экспозиции и проведение мероприятий. Сумма контракта составит до 200,3 млн рублей. Это почти в два раза больше, чем город тратил на аналогичные цели в прошлом году.